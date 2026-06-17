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Pawan Kalyan: పవన్‌కు తప్పిన ప్రమాదం.. వెంటనే అలర్ట్ అయిన సెక్యూరిటీ విజువల్స్‌..

Published: Jun 17, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:21 PM IST

Pawan Kalyan Hanamkonda Tour incident: హనుమకొండలో ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ అనే బాలుడిని పరామర్శించడానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడికి వెళ్లారు. బాలుడితో కాసేపు మాట్లాడిన ఆయన, హనుమాన్ నగర్ చేరుకున్న సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ అనే నినాదాలతో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు తరలివచ్చారు. దారి పొడవునా అభిమానులు ఆయనకు అభివాదం చేశారు. ఈ క్రమంలో భద్రతను చీల్చుకుంటూ అభిమానులు పవన్ వైపు దూసుకురావడంతో కాస్త తోపులాట జరిగింది. తద్వారా ఆయనకు ప్రమాదం తప్పింది. అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ తన అభిమాని ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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