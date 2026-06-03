/Pawan Kalyan On Ktr: కేటీఆర్ అంటే నాకు సోదర భావం.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్..

Pawan kalyan On Ktr: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అమరావతిలో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ తనకు సోదరుడులాంటి వాడన్నారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చూడలేదుకానీ తనగురించి తప్పుగా మాట్లాడరన్నారు. తనకు కేటీఆర్తో మంచి సోదరభావ సంబంధం ఉందని, ఇద్దరం చాలా సార్లు కలిశామని, తమ మధ్య పరస్పర ఇష్టాలు ఉన్నాయన్నారు. ఆయన ఒక సరైన దృక్పథంతోనే మాట్లాడి ఉంటారని అనుకుంటున్నట్లు పవన్ చెప్పారు.. కొన్నిసార్లు విషయాలను చిలికి చిలికి గాలివానలా మారుస్తుంటాయని ఇది కూడా అలాంటిదేనని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.