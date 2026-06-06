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Pawan Kalyan Telangana: "పవన్‌ కల్యాణ్ సభ పెడితే మీకెంటి నొప్పి..తెలంగాణ ముసుగులో అరాచకాలు చేస్తే ఊరుకోం"

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:49 PM IST

Pawan Kalyan On Telangana: తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినం రోజున ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అదే రోజున జనసేన పార్టీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన సభకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వని నేపథ్యంలో ఆయన తన ఇంటి వద్ద ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. అయితే దీనిపై పలు తెలంగాణ నాయకులు విమర్శలు చేయగా..తాజాగా ప్రముఖ జర్నలిస్టు కప్పర ప్రసాద్ పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన మాటల్లో తప్పేం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అనవసరంగా తెలంగాణ వాదం ముసుగులో అరచకాలు చేసేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. అలాంటి వాళ్లను సహించేది లేదని ఆయన దుయ్యబట్టారు.

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Pawan Kalyan Telangana: "పవన్‌ కల్యాణ్ సభ పెడితే మీకెంటి నొప్పి..తెలంగాణ ముసుగులో అరాచకాలు చేస్తే ఊరుకోం"
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