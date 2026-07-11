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  • /పవన్ కళ్యాణ్ భుజం గాయం తీవ్రం.. కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రిలో విజయవంతంగా సర్జరీ

Published: Jul 11, 2026, 07:40 PM|Updated: Jul 11, 2026, 07:42 PM

Pawan Kalyan Surgery: కొంతకాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ రొటేటర్ కఫ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. భుజం సజావుగా పనిచేయడానికి తోడ్పడే కండరాల సమూహాన్ని రొటేటర్ కఫ్ అంటారు. ఈ భాగంలో గాయాలు లేదా చీలికలు ఏర్పడితే, చేతిని పైకెత్తడం లేదా బరువులు మోయడం వంటి సాధారణ పనులు చేయటమే కాకుండా తీవ్రమైన నొప్పి కూడా కలుగుతుంది. ఇలాంటి గాయాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే సర్జరీ తప్పనిసరి అవుతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ కు కూడా ఇలాంటి తీవ్రమైన గాయాలే ఉన్నాయని వైద్యులు గుర్తించారు. భుజాలకు సంబంధించిన ఈ సమస్య ఆయనకు కొత్తది కాదు. 2016లో ఆయన భుజానికి గాయమైంది. ఆ సమయంలో వైద్యులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినప్పటికీ, రాజకీయ కార్యక్రమాల వల్ల అది సాధ్యపడలేదు. కేవలం ప్రథమ

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