/Pawan kalyan: స్టీల్ ప్లాంట్ కు వెళ్లి ప్రమాదం జరిగిన స్థలాన్ని పరిశీలించిన పవన్‌..!

Pawan Kalyan Visits Steel Plant Today: ఆస్పత్రుల్లో స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులను పరామర్శించిన అనంతరం.. స్టీల్ ప్లాంట్ కు వెళ్లిన ఆయన అక్కడ ప్రమాదం జరిగిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ ఘటనపై ముగ్గురు వ్యక్తులతో కూడిన కమిటీ వేశామని, త్వరలోనే కమిటీ దీనిపై నివేదిక ఇస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధిత వ్యక్తుల చికిత్స ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని తెలిపారు. త్వరలోనే స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులతో సమావేశమై.. వారి సమస్యలపై చర్చిస్తామని తెలిపారు. ప్రతీ కార్మికుడు రిటైర్మెంట్ వరకూ స్టీల్ ప్లాంట్ క్వార్టర్స్ లోనే ఉండొచ్చన్నారు. ప్రమాద ఘటనలో యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఎంతమేర ఉందన్నదానిపై విచారణ జరుగుతోందని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ప్రమాదంలో మరణించినవారిలో రెగ్యులర్ ఎంప్లాయిస్ కు రూ.1.72