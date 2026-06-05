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Peddi Day 1 Collection: రూ.200 కోట్లతో బాక్సాఫీసు బద్దలు కొట్టిన రామ్‌చరణ్..'పెద్ది' సూపర్ హిట్ టాక్!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST

Peddi Day 1 Collection News: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'పెద్ది' నిన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే ఈ సినిమా తొలిరోజు కలెక్షన్స్ గురించి చిత్రబృందం ఓ పోస్టర్ ద్వారా అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. తొలి రోజు దాదాపుగా రూ.150 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ వచ్చినట్లు తెలిపింది. అదే విధంగా సినీ విశ్లేషకుల లెక్కల ప్రకారం ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ద్వారా మరో రూ.40 కోట్లు వచ్చినట్లు.. దీంతో ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ రూ.200 కోట్ల మార్క్‌ను చేరినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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Peddi Day 1 Collection: రూ.200 కోట్లతో బాక్సాఫీసు బద్దలు కొట్టిన రామ్‌చరణ్..'పెద్ది' సూపర్ హిట్ టాక్!
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