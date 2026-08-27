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నేపాల్ వరదలు కొట్టుకొచ్చిన వస్తువుల కోసం ఎగబడిన జనం..!
Published: Aug 27, 2026, 10:40 AM
|
Updated: Aug 27, 2026, 10:40 AM
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People Risk Lives In Narayani River Surge To Collect Swept Away Essentials
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