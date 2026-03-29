Phil Salt Catch Controversy Video: ఐపీఎల్ తొలి మ్యాచ్ ఎంతో ఉత్కంఠగా సాగింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ స్టార్ ప్లేయర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఫీల్డింగ్ ను ఎవ్వరూ మర్చిపోలేరు. మ్యాచ్ లో 3 క్యాచ్లు తీసుకున్నాడు సాల్ట్. అయితే సన్ రైజర్స్ బ్యాట్స్మెన్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ క్యాచ్ మాత్రం కొంత వివాదానికి దారి తీసింది. హెన్రిచ్ క్యాచ్ను బౌండరీకి చాలా దగ్గరగా తీసుకున్నాడు. క్యాచ్ పట్టిన వెంటనే క్లాసెన్ గ్రౌండ్ నుంచి పెవిలియన్కు వెళ్తుండగా.. అతడిని బౌండరీ వద్ద సిబ్బంది ఆపారు. పలు యాంగిల్స్లో చెక్ చేసిన థర్డ్ అంపైర్.. చివరికి ఔట్గా తేల్చాడు. అయితే ఈ క్యాచ్పై ఫ్యాన్స్ నెట్టింట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరపడం మొదలుపెట్టారు. క్యాచ్ పట్టే క్రమంలో బౌండరీని స్టాల్ తాకినట్టు కన్పించాడు. కానీ.. వేరే యాంగిల్లో చూస్తే క్లియర్ గా తాకనట్టు కనిపించింది.