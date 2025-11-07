PM Kisan: పీఎం కిసాన్ పైసలపై గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కేంద్ర సర్కార్ ..

PM Kisan 21st Installment: పీఎం కిసాన్ పైసలపై గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కేంద్ర సర్కార్. ఇప్పటికే వరదల కారణంగా మూడు రాష్ట్రాలకు డబ్బులు రిలీజ్ కానున్నాయి. ఈ నెల 15 తర్వాత మిగతా రాష్ట్రాల రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి అన్నీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది కేంద్ర సర్కార్.
PM Kisan 21st Installment: పీఎం కిసాన్ పైసల కోసం దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టైంలో కేంద్ర సర్కార్ రైతులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ నెలలోనే పీఎం కిసాన్ డబ్బులు వేయనుంది. ఇప్పటికే మూడు రాష్ట్రాల్లో పీఎం కిసాన్ నిధులను జమ చేసింది కేంద్రం. వరదల కారణంగా ముందస్తుగా రైతులకు ఈ పీఎం డబ్బులను అందజేసింది. ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలలోని రైతులు PM కిసాన్ పథకం కింద 21వ విడత రెండు వేల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టైంలో ఈ నెల 15తర్వాత రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది.