PM Kisan: నేడే పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల.. రూ.2000 పడ్డాయా? స్టేటస్‌ చెక్‌ చేయండి..

PM Kisan 22 nd Installment Releases Today: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన డబ్బులు ఈరోజు విడుదల కానున్నాయి. 22వ విడుత నిధులు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేయనున్నారు. రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు అసోం రాష్ట్రంలోని  గువాహటిలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ 22వ విడత డబ్బులు విడుదల చేయనున్నారు. 

  • Mar 13, 2026, 01:00 PM IST

PM Kisan 22 nd Installment Releases Today: ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ నిధి డబ్బులు పడనున్నాయి. మొదటగా లబ్ధిదారుల ఫోన్లకు SMSలు పంపింది కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ. పంట పెట్టుబడి సాయంగా 22వ విడతలో 9.32 కోట్ల మందికి పైగా రైతులకు రూ.18,640 కోట్ల మేర నిధులను అందిస్తున్నారు. ఈ సారి 2.15కోట్ల మంది మహిళా రైతులు ఉన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ పేర్కొంది. పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి రూ.6 వేలు మూడు విడతల్లో పెట్టుబడి సాయంగా ఇస్తున్నారు. తెలంగాణలో 30,20000, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 39,60,000 మంది రైతులు ఈ పథకంతో లబ్ధి పొందనున్నారు. ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందుకోవాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా ఇ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంటోంది. 

