PM Kisan: రైతులకు భారీ శుభవార్త.. ఈనెల 22న పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 విడుదల..!

PM Kisan On February 22: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ నిధులపై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఇక రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే పీఎం కిసాన్ యోజన 22వ విడత నిధులను విడతల చేసేందుకు కేంద్ర ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఈ నెల 22న ఈ నిధులు జమ చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ పథకం కింద అర్హత కలిగిన రైతు కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.6000 ఆర్థిక సహాయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
PM Kisan On February 22: ఏడాదిలో ప్రతి విడత కింద రైతు ఖాతాలో రూ.2000 జమ చేస్తుంది. గత ఏడాది ఫిబ్రవరి 24న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం 19వ విడతను విడుదల చేశారు. 2024లో 16వ విడత మొత్తం ఫిబ్రవరి 28న జమ చేయబడింది. 2023 లో 13వ విడతను ఫిబ్రవరి 27న పూర్తి చేశారు. ఈ తేదీల ఆధారంగా చూస్తే ఈ నెల చివరి వారంలో విడుదల చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీని కేంద్రం పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ స్కీమ్ కింద డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా లబ్దిదారుల ఖాతాలో డబ్బు జమ చేయబడుతుంది. ఈ పథకం బెనిఫిట్ పొందాలంటే రైతులు ముందుగానే ఈకేవైసీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి.