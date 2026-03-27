PM Modi: సాయంత్రం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ కీలక ప్రకటన..!

PM Modi Key Meeting Today: పశ్చిమాసియా యుద్ధం దేశంపై తని ప్రభావం నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ కీలక మీటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ఆయన ఢిల్లీ నుంచి వర్చువల్ గా సీఎంలతో సమావేశం నిర్వహిస్తారు. రెండు రోజుల క్రితం త్రివిధ దళాధిపతులతో కేంద్ర సమావేశం నిర్వహించడం నిన్న ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టడంతో పాటు నేడు సీఎంలతో ప్రధాని సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
PM Modi Key Meeting Today: యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రధాని కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం దేశంపై దాని ప్రభావం నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ కీలక మీటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ఆయన ఢిల్లీ నుంచి వర్చువల్ గా సీఎంలతో సమావేశం నిర్వహిస్తారు. నిన్న ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టడంతోపాటు నేడు సీఎంలతో ప్రధాని సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రధాని కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కొంత ఈ యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దేశంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇలాగే కొనసాగితే ఏ పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది అనే అంశంపై ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది.