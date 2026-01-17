PM Modi: మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ.. వీడియో ఇదిగో..!

India's First Vande Bharat Sleeper Train: ప్రధాని మోదీ మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును పశ్చిమ బెంగాల్లోని మాల్దా టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఇది హౌరా-గువాహటి మార్గంలో నడుస్తుంది. అలాగే అదే సమయంలో గువాహటి-హౌరా వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును మోదీ వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. దీంతో రెండు దిశలా సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. భారతీయ రైల్వేల ఆధునికీకరణలో ఇది ఒక కీలక ఘట్టం. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్ జర్నీచేసే వారికి మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించాలనే లక్ష్యంతో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును తీసుకొచ్చారు.ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన ఈ రైలు రాత్రిపూట ప్రయాణాలు చేసే వారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దేశంలో పెరుగుతున్న రవాణా అవసరాలకు అనుగుణంగా పూర్తిగా ఏసీ సౌకర్యంతో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును అభివృద్ధి చేశారు.