PM Modi:సత్యసాయి బాబా చూపిన దారిలోనే అందరూ నడవాలి: ప్రధాని మోదీ

PM Modi Speech at puttaparthi: పుట్టపర్తిలో జరిగిన శ్రీ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి ఉత్సవాలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరై ప్రసంగించారు. సత్యసాయి బాబా శతజయంతి జరుపుకోవటం సర్వాంతర్యామి ఇచ్చిన వరం అన్నారు మోదీ. ప్రేమ, కరుణ, సేవ అనే విలువలను ప్రపంచానికెత్తి చూపిన మహనీయుడు బాబా అని ప్రధాని అభివర్ణించారు. బాబా జీవితం మొత్తం “వసుదైవ కుటుంబకం” అనే భావన చుట్టూ తిరిగింది. జాతి, మతం, ప్రాంతం అనే భేదాలు లేని సమానత్వాన్ని ఆయన బోధించారన్నారు. "లవ్ ఆల్ – సర్వ్ ఆల్" అనే ఉపదేశం ఇప్పటికీ కోట్ల మందిని ప్రేరేపిస్తోందని మోదీ చెప్పుకొచ్చారు. బాబా భౌతికంగా కనిపించకపోయినా ఆయన స్థాపించిన సేవా సంస్థలు ఇప్పటికీ ప్రజలను ఆదుకుంటున్నాయని మోదీ గుర్తుచేశారు.