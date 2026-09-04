కొండా సురేఖ, కొండా మురళి ముఖ్య అనుచరులు, కీలక నేతల కదలికలపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. సీఎం రేవంత్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిన్న కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించింది. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. మంత్రిగా ఉన్న కొండా సురేఖను తొలగించిన నేపథ్యంలో, ఆమె సొంత జిల్లా అయిన వరంగల్లో ఆమె సొంత గ్రామం గీస్కొండ ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే పోలీసులు ఆ ప్రాంతాల మార్గాల్లో మోహరించారు. వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో కొండా మురళి అనుచరులు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టే అవకాశం ఉన్నందున పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుండి కూడా సిబ్బందిని