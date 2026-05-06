Pooja Hegde With Vijay Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్ నింపుతోంది. ‘జన నాయగన్’ చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో.. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజేత ఎవరనే ప్రశ్నకు పూజా హెగ్డే ఏమాత్రం తడుముకోకుండా పక్కనే ఉన్న విజయ్ను చూపిస్తూ ఈయనే గెలుస్తారని సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వీడియో షూటింగ్ గ్యాప్లో సరదాగా తీసినట్లు కనిపిస్తోంది. పూజా కాన్ఫిడెన్స్కు విజయ్ సిగ్గుపడుతూ ఇచ్చిన రియాక్షన్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అప్పుడు ఫన్నీగా సాగిన ఆ సంభాషణ.. నేడు అక్షరాలా నిజం కావడంతో పూజా హెగ్డే సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.