Big Shock To Cristiano Ronaldo: మ్యాచ్ ప్రారంభమైన ఐదో నిమిషంలోనే పోర్చుగల్కు ఆధిక్యం లభించింది. మిడ్ ఫీల్డర్ జోవా నెవిస్ హెడర్తో గోల్ కొట్టాడు. అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ కు ముందే కాంగో ప్లేయర్ యోనే విస్సా అద్బుత హెడ్ షాట్ తో స్కోర్ ను సమం చేశాడు. సెకండ్ హాఫ్ లో పోర్చుగల్ పూర్తి ఆధిపత్యం కొనసాగించినా...దాన్ని గోల్ గా మలచలేకపోయింది. దీంతో మ్యాచ్ 1-1తేడాతో డ్రాగా ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్ లో కాంగో రికార్డ్ ఫలితం సాధించింది. 1974 వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఓ పాయింట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. మరోవైపు నాకౌట్ దశకు చేరాలంటే పోర్చుగల్ మిగిలిన గ్రూప్ మ్యాచ్ల్లో మెరుగైన ఫలితాలు