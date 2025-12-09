English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Prabhas: ప్రభాస్‌ సేఫ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ టెన్షన్‌ వద్దు: డైరెక్టర్‌ మారుతి

Prabhas: ప్రభాస్‌ సేఫ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ టెన్షన్‌ వద్దు: డైరెక్టర్‌ మారుతి

Prabhas Safe In Japan: రెబల్‌ స్టార్‌ సేఫ్‌గా ఉన్నారని డైరెక్టర్‌ మారుతి కీలక ప్రకటన చేశారు. బహుబలి ది ఎపిక్‌ ప్రచారంలో భాగంగా జపాన్‌లో ప్రస్తుతం పర్యటనలో ఉన్నారు ప్రభాస్‌. అయితే, ఇటీవలె అక్కడ భూకంపం వచ్చింది. దీంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన పెరిగింది. అయితే, ప్రభాస్‌ అక్కడ సేఫ్‌గానే ఉన్నారని కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Dec 9, 2025, 04:59 PM IST

Prabhas Safe In Japan: ప్రభాస్‌ జపాన్‌లో సేఫ్‌గానే ఉన్నారు. ఫ్యాన్స్‌ ఆందోళన పడకూడదని టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ మారుతి కీలక ప్రకటన చేశారు. నిన్న రాత్రి జపాన్‌లో భూకంపం సంభవించింది. అంతేకాదు అక్కడి ప్రభుత్వం సునామీ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్‌ నెట్టింటా వైరల్‌ అయ్యాయి. అయితే, బహుబలి ది ఎపిక్‌ ప్రచారంలో భాగంగా జపాన్‌ వెళ్తాడు రెబల్‌ స్టార్‌. అయితే, భూకంప రిక్టారు స్కూలుపై 7.6 నమోదు కావడంతో డార్లింగ్‌ అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. తాను నేరుగా ప్రభాస్‌తో మాట్లాడనని ఆయన సేఫ్‌గా ఉన్నారని ఫ్యాన్స్‌ ఆందోళన అవసరం లేదన్నారు. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News