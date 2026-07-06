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Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:34 PM

Ambati Rambabu On Prashna Ravan: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలతో పాటు హిందూ దేవదేవతలను దూషించిన కారణంగా ఇటీవలే యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అనేక పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతున్న క్రమంలో ఆయనపై తాజాగా రాజ్యద్రోహం కేసు నమోదైన సంగతి కూడా అందరికి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా అతనికి మద్దతుగా వైసీపీ నాయకులు అంబటి రాంబాబు స్పందించారు. ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టును ఖండిస్తూ.. అతడ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వైసీపీ నేతలు అంబటి రాంబాబు, పేర్ని నాని ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు.

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Prashna Ravan: యూట్యూబర్‌ ఆఆ.. టెరరిస్టా? ప్రశ్న రావణ్‌పై అంబటి రాంబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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