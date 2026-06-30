/President Droupadi Murmu:నేడు ఏపీలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటన.. పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్న రాష్ట్రపతి

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Published: Jun 30, 2026, 02:20 PM|Updated: Jun 30, 2026, 02:20 PM
President Droupadi Murmu: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంతో పాటు ప్రముఖులను కలుసుకోనున్నారు.

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