Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /30 వేల మంది బీసీ విద్యార్థులకు అన్యాయం.. హైదరాబాద్‌లో ఆర్. కృష్ణయ్య భారీ ర్యాలీ!

Published: Aug 28, 2026, 07:20 AM|Updated: Aug 28, 2026, 08:16 AM

Telangana Fee Reimbursement Issue: ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించడంతో పాటు, పెండింగ్‌లో ఉన్న రూ. 8,000 కోట్ల బకాయలను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆర్‌ కృష్ణయ్య ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం తాను పోరాడుతుంటే, తనను 'ఆంధ్ర ఎంపీ' అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించడం సరికాదని అన్నారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాల కోసం తాను ఎక్కడి నుంచైనా పోరాడతానని స్పష్టం చేస్తూ, ముఖ్యమంత్రి బేషాజాలకు పోకుండా వెంటనే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే విద్యార్థుల కోసం ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉదృతం చేస్తానని ఆర్. కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు.  మీరు బీసీ ఎమ్మెల్యేలు, బీసీ మంత్రులు. ఈ స్కీమ్‌కు బడ్జెట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల

See more

Recommended Videos

మైన్స్ అధికారి జయరాజు ఇంట్లో ఏసీబీ మెరుపు దాడులు.. విలాసవంతమైన భవనాలు, కేజీల బంగారం చూసి అధికారులే షాక్!
02:30
రూ. 22 వేల కోట్ల రుణం వార్తలపై సుభాష్ చంద్ర ఆఫీస్ తీవ్ర ఆగ్రహం.. ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు తీసుకోలేదు.. తప్పుడు ప్రచారం ఆపండి!
04:05
30 వేల మంది బీసీ విద్యార్థులకు అన్యాయం.. హైదరాబాద్‌లో ఆర్. కృష్ణయ్య భారీ ర్యాలీ!
02:43
విజయవాడలో కలకలం.. మత్తు కోసం శానిటైజర్ దందా! మెడికల్ షాపులపై డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ల మెరుపు దాడులు!
03:57
హైదరాబాద్‌వాసులకు షాక్..చిన్న స్థలాల్లో ఏడంతస్తుల మేడలా? హైడ్రా బుల్డోజర్ల స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రారంభం!
12:22
Irumudi: బేబీ సామ్ అదరగొట్టేసింది.. గాయత్రీగా పీక్స్‌లో పెర్ఫార్మెన్స్!
00:21
నాన్నలా చూసుకున్న అన్నయ్య కోసం కన్నీళ్లు పెట్టించే రాఖీ శుభాకాంక్షలు..
00:21
మనసును హత్తుకునే రాఖీ విషెస్..
00:21
తోబుట్టువుల ప్రేమను తెలిపే.. హ్యాపీ రక్షాబంధన్ విషెస్..
00:23
వాట్సాప్ స్టేటస్ కోసం రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు..
00:30
Happy Raksha Bandhan: బెస్ట్ రక్షాబంధన్ మెసేజెస్..
00:26
Harish Rao Arrest: హన్మకొండలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. హరీశ్ రావు అరెస్ట్‌
02:06

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lunar Eclipse: నేడు చంద్రగ్రహణం, నింగిలో అద్భుతం..'బ్లడ్‌మూన్‌'గా కనువిందు చేయనున్న చంద్రుడు!
2
3
4
5