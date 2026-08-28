Telangana Fee Reimbursement Issue: ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించడంతో పాటు, పెండింగ్లో ఉన్న రూ. 8,000 కోట్ల బకాయలను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆర్ కృష్ణయ్య ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం తాను పోరాడుతుంటే, తనను 'ఆంధ్ర ఎంపీ' అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించడం సరికాదని అన్నారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాల కోసం తాను ఎక్కడి నుంచైనా పోరాడతానని స్పష్టం చేస్తూ, ముఖ్యమంత్రి బేషాజాలకు పోకుండా వెంటనే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే విద్యార్థుల కోసం ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉదృతం చేస్తానని ఆర్. కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు. మీరు బీసీ ఎమ్మెల్యేలు, బీసీ మంత్రులు. ఈ స్కీమ్కు బడ్జెట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల