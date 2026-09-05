Raghu Master Police Complaint News: టాలీవుడ్ సినీ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ సంఘమైన 'తెలుగు ఫిలిం అండ్ టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్' లో తీవ్ర స్థాయి అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి. అసోసియేషన్ అధ్యక్ష పదవి, బ్యాంకు లావాదేవీల నిర్వహణ అంశాలపై ప్రస్తుత అధ్యక్షురాలు, జానీ మాస్టర్ సతీమణి అయిన సుమలత, ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ రఘు మాస్టర్ వర్గాల మధ్య తీవ్ర వివాదం నెలకొంది. ఈ విభేదాలు రోజురోజుకూ మరింత పెరగడంతో, చివరకు ఈ వ్యవహారం రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్కు చేరింది. సుమలత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో టాలీవుడ్ పరిశ్రమలో ఈ అంతర్గత సంఘర్షణ పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.