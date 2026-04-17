Woman reservation Bill: వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు.. రాహుల్ గాంధీ ఏమన్నారంటే..?

Rahul Gandhi: మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టానికి సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ కేంద్ర పార్లమెంట్ లో రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు, 2026 ప్రవేశ పెట్టింది. అయితే దీనికి ఓటింగ్ లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ లభించకపోవడంతో ఓటమి పాలైంది. విపక్ష 'ఇండియా' కూటమి దీన్ని వ్యతిరేకించింది. దీనికి అనుకూలంగా 298 ఓట్లు రాగా, వ్యతిరేకంగా 230 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. ఇది రాజ్యాంగం సాధించిన విజయమమన్నారు. ఇది మహిళలకు సంబంధించిన బిల్లు కాదని, డీలిమిటేషన్ పేరుతో దక్షిణ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించే కుట్రలని ఆరోపించారు.