Rahul Gandhi: రాహుల్‌గాంధీ ఇంటిపై దాడి.. ఢిల్లీలో హైటెన్షన్‌ విజువల్స్‌..!

Attack On Rahul Gandhi House: రాహుల్ గాంధీ ఇంటి దగ్గర ఉద్రిక్తత చోట చేసుకుంది. రాహుల్ ఇంటిని ముట్టడించారు బీజెపీ కార్యకర్తలు. అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ వ్యతిరేకిస్తూ ఉదయం యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన చేపట్టింది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ సమ్మిట్ లోకి దూసుకెళ్ళారు కాంగ్రెస్ నేతలు. కాంగ్రెస్ తీరుకు నిరసనగా రాహుల్ ఇంటి ముట్టడు చేపట్టారు.

  • Feb 21, 2026, 10:04 AM IST

Attack On Rahul Gandhi House: ప్రపంచ వేదికపై భారత్ పరువు తీస్తున్నారంటూ బీజెపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాహుల్ గాంధీకి వ్యతిరేకంగా బీజెపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. బీజెపీ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. ఇంకా రాహుల్ గాంధీ ఇంటి దగ్గర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది రాహుల్ ఇంటిని ముట్టడించారు బీజెపీ కార్యకర్తలు. అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ వ్యతిరేకిస్తూ ఉదయం యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన చేపట్టింది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ సమ్మిట్ లోకి దూసుకెళ్ళారు కాంగ్రెస్ నేతలు. కాంగ్రెస్‌ తీరుకు నిరసనగా రాహుల్ ఇంటి ముట్టడించారు. వేదికపై భారత్ పరువు తీస్తున్నారంటూ బీజెపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాహుల్ గాంధీకి వ్యతిరేకంగా ఈ క్రమంలో బీజెపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. 

