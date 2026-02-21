Attack On Rahul Gandhi House: రాహుల్ గాంధీ ఇంటి దగ్గర ఉద్రిక్తత చోట చేసుకుంది. రాహుల్ ఇంటిని ముట్టడించారు బీజెపీ కార్యకర్తలు. అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ వ్యతిరేకిస్తూ ఉదయం యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన చేపట్టింది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ సమ్మిట్ లోకి దూసుకెళ్ళారు కాంగ్రెస్ నేతలు. కాంగ్రెస్ తీరుకు నిరసనగా రాహుల్ ఇంటి ముట్టడు చేపట్టారు.
