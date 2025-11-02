Rahul Gandhi: అయ్యో చెరువులోకి దూకేసిన రాహుల్ గాంధీ.. ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా..?

Rahul Gandhi Video: నిత్యం రాజకీయాల్లో బిజీబిజీగా ఉండే రాహుల్ గాంధీ.. కాసేపు అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్న రాహుల్.. బెగుసరాయ్లోని మత్స్యకారులతో ఓ చెరువు దగ్గర సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత వారితో కలిసి పడవలో కొంత దూరం వెళ్లిన రాహుల్ గాంధీ.. ఒక్కసారిగా చెరువులోకి దూకారు. నీళ్లలో చిన్న పిల్లాడిలా ఈత కొట్టి సంబరపడిపోయారు. ఆ తర్వాత మత్స్యకారులతో కలిసి చేపలు పట్టిన రాహుల్.. చేపల వలను ఒడ్డుకు లాక్కొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.