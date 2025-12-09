English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Indigo: ఇండిగోపై మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక ప్రకటన.. విపక్షాల వాకౌట్‌..

Indigo: ఇండిగోపై మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక ప్రకటన.. విపక్షాల వాకౌట్‌..

Ram Mohan Naidu On Indigo: ఇండిగో సంక్షోభం కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజూ ఫ్లైట్‌ల కేన్సల్‌ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పౌరవిమానాయన సంస్థ కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. నిబంధనలు పాటించకపోవడం వల్లే ప్రయాణీకులకు ఈ ఇబ్బందులు అని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఇండిగో సేవలు గాడిలో పడుతున్నాయి. త్వరలో దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన ప్రకటించారు.

  • Dec 9, 2025, 04:56 PM IST

Ram Mohan Naidu On Indigo: ఇండిగో ఫ్లైట్స్‌ కేన్సల్‌ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇండిగో సంస్థలో నెలకొన్న సంక్షోభంపై లోక్‌సభలో కీలక ప్రకటన చేశారు. దేశంలో పెద్ద విమానయాన సంస్థ ప్రణాళిక లోపాలు, నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు ఇంతటి కష్టాన్ని కలిగించింది. దీన్ని అనుమతించబోమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇండిగో సేవల్లో అంతరాయాలు గాడిలో పడుతున్నాయని, దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాలు త్వరలో నడుస్తున్నాయని సభకు తెలిపారు. ఈ సంక్షోభంపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ DGCA ఇప్పటికే ఇండిగో సీనియర్ నాయకత్వానికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిందన్నారు. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News