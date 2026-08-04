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Published: Aug 04, 2026, 09:40 AM|Updated: Aug 04, 2026, 09:55 AM

Rashmika Injury: తాను గాయపడిన విషయం ఎవరికీ తెలియకూడదని అనుకున్నానని, కానీ కొన్ని రోజులుగా మీకు కనిపించకుండా పోయినందుకు క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు రష్మిక తెలిపారు. ఇది తనకు వరుసగా మూడో గాయమని చెబుతూ, తన శరీరాన్ని ఒక యంత్రంలా కాకుండా ఒక మనిషి దేహంగా చూడటం నేర్చుకోవాలని రష్మిక అన్నారు. నడుము భాగం, హిప్ వైపు ఉన్న ఒక టెండన్ విడిపోయిందని, అది మళ్ళీ అతుక్కున్న తర్వాతే నడవడానికి వీలవుతుందని తెలిపారు. సెలవు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రాకపోయినా, దేవుడే బలవంతంగా విశ్రాంతి ఇచ్చాడేమో అనిపిస్తోందని ఆమె పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ విశ్రాంతి సమయాన్ని తాను ఆస్వాదిస్తున్నానని, బోర్ కొట్టకుండా పజిల్స్ పరిష్కరిస్తున్నట్లు వాటి చిత్రాలను షేర్ చేశారు. రన్నింగ్ వంటి వ్యాయామాలు

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నొప్పి ఉన్నా తట్టుకుంటున్నా.. గాయం తర్వాత రష్మిక పెట్టిన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్!
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