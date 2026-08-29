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ఎకరం రూ.269 కోట్లు.. రాయదుర్గం భూములకు మళ్లీ రికార్డు ధర, కొనుగోలు చేసింది ఎవరంటే?
Published: Aug 29, 2026, 09:00 AM
|
Updated: Aug 29, 2026, 09:00 AM
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Rayadurgam Land Auction 2026 TGIIC Land Fetches Record Rs 269 Crore Per Acre
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