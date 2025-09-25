New Liquor Shops: కొత్త మద్యం షాపులకు నోటిఫికేషన్.. వీళ్లకు మాత్రం నో పర్మిషన్..

Telangana New liquor shops: తెలంగాణలో కొత్తగా మద్యం షాపుల కోసం ఆబ్కారీ శాఖ షెడ్యూల్ ను జారీ చేసింది. రెండెళ్ల కాలానికి ఈ నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసింది. దీని కోసం.. రేపటి నుంచి అక్టోబర్ 18 వరకు ధరఖాస్తులు స్వీకరించున్నట్లు ఆబ్కారీ శాఖ వెల్లడించింది. రేపట్నుంచి అంటే.. (సెప్టెంబర్ 25) నుంచి కొత్తగా మద్యం షాపుల కోసం ధరఖాస్తులు రెండెళ్ల కాలానికి ( 2025 డిసెంబర్ 1 నుంచి 2027 నవంబర్ 30 వరకు దీని కాలవ్యవధి. కొత్త మద్యం దుకాణాల కోసం రుసుమును రూ. 3 లక్షలని, ఆబ్కారీ చట్టం ప్రకారం..1968 ప్రకారం శిక్ష పడిన వారు మాత్రం కొత్తగా దుకాణాలు పొందేందుకు అనర్హులు అని ఆబ్కారీ శాఖ తెలిపింది.