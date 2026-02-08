Robots Video: సన్యాసులతో కలిసి కుంగ్ ఫూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న రోబోలు.. వీడియో చూశారా..?

Humanoid Robots Viral Video: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. టెక్నాలజీ ద్వారా అబ్బురపరిచే రీతిలో ఆవిష్కరణలు కనుగొంటున్నారు. ఇక AI రాకతో టెక్నాలజీ మరింతగా డెవలప్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏఐ వాడకం నెక్ట్స్ లెవెల్ కి చేరిందని చెప్పాలి. AI అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉండటంతో రోబోలు సాంప్రదాయకంగా మానవులకు కేటాయించబడిన పాత్రల్లోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. రోబోలకు సంబంధించిన తాజా వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అందులో రోబోలు సన్యాసులతో కలిసి కుంగ్ ఫూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడీ వీడియో అందరినీ అబ్బురపరుస్తోంది. చైనా నుండి వచ్చిన తాజా వీడియోలో చరిత్రాత్మక షావోలిన్ ఆలయంలో సన్యాసులతో కలిసి కుంగ్ ఫూ సాధన చేస్తున్న హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు కనిపిస్తున్నాయి.