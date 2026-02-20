Toxic Teaser: యష్ టాక్సిక్ టీజర్ వచ్చేసింది.. విజువల్స్, యాక్షన్ సీన్స్ మాత్రం పీక్స్ అసలు..!

Toxic Teaser: కన్నడ స్టార్ యష్ హీరోగా వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ టాక్సిక్. లేడీ `డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తోంది. కేజీఎఫ్ లాంటి భారీ హిట్ తరువాత యష్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో టాక్సిక్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన వీడియోస్, పోస్టర్ భారీ హైప్ క్రియేట్ చేయగా తాజాగా మోస్ట్ అవైటెడ్ టాక్సిక్ టీజర్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. బోల్డ్, వైలెట్ అండ్ స్టైలీష్ కంటెంట్తో వచ్చింది ఈ టీజర్. ఇక టీజర్లో విజువల్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉన్నాయి. ఇక యష్ లుక్ అయితే అరాచకం అనే చెప్పాలి. నేను నో చెప్పాను అంటే నో అంతే అని చెప్పే డైలాగ్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతోంది. ఇక ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.