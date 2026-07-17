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Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 06:40 PM|Updated: Jul 17, 2026, 08:03 PM

Rohit Sharma Retirement News: భారత్‌కు ఎన్నో మ్యాచ్‌ల్లో ఒంటి చెత్తో అద్భుత విజయాలను అందించిన హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ కల నెరవేరకుండానే కెరీర్‌ ముగియనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికల్లో రోహిత్ శర్మ లేడని సెలెక్టర్ల నుంచి స్పష్టమైన సమాచారం వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. జూలై 19న ఇంగ్లాండ్‌తో లార్డ్స్ మైదానంలో జరగనున్న మూడో వన్డే మ్యాచ్‌తో రోహిత్ శర్మ టీమిండియా జెర్సీలో చివరిసారిగా కనిపించనున్నారని నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్‌పై బీసీసీఐ సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుందని నిపుణులు అంటున్నారు.

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Rohit Sharma Retirement: రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..వరల్డ్‌కప్ చెదిరింది..ఎల్లుండి వన్డేలకు రిటైర్మెంట్!
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