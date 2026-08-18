/రూపారెడ్డి హత్య జరిగి వారం దాటినా చిక్కని నిందితులు.. భర్తను వరుసగా విచారిస్తున్న పోలీసులు!

నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లెపల్లి స్కూల్ ప్రిన్స్ పాల్ రూపారెడ్డి హత్యకేసులో ట్విస్టులు కొనసాగుతున్నాయి. రూపారెడ్డి హత్య జరిగి వారం రోజులు అవుతున్నా...దోషులు ఎవరనేదానిపై క్లారిటీ ఇవ్వటం లేదు పోలీసులు. అయితే రూపారెడ్డి అంత్యక్రియలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు పలువురు బంధువులు. సొంత ఊరు కొండమల్లెపల్లిని వదలిపెట్టి హైదరాబాద్ లో అంత్యక్రియలు చేయడం వెనుక పోలీసుల ఒత్తిడి ఉందన్న అనుమానం వ్యక్తం అవుతోంది. మరోవైపు భర్త రెండు ఫోన్లు, ల్యాప్ ట్యాప్ సీజ్ చేశారు అధికారులు. రూపారెడ్డి హత్యపై ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు హత్యకు సంబంధించి భర్తను పూర్తి స్థాయిలో విచారిస్తున్నారు అధికారులు.