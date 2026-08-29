/Jagtial: బస్సును నడిపిస్తుండగా డ్రైవర్ కు గుండెపోటు.. జగిత్యాలలో ఘటన..

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Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 29, 2026, 07:40 PM
Rtc driver gest heart attack while bus driving in jagtial

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