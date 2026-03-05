English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • T20 World Cup 2026: ద‌క్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్‌క్ర‌మ్ ఔట్‌పై దుమారం.. వీడియో వైర‌ల్‌..!

T20 World Cup 2026: ద‌క్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్‌క్ర‌మ్ ఔట్‌పై దుమారం.. వీడియో వైర‌ల్‌..!

T20 World Cup 2026: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 నుంచి ద‌క్షిణాఫ్రికా నిష్ర్క‌మించింది. బుధ‌వారం కోల్‌క‌తాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన సెమీఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘోర ఓట‌మిని చ‌విచూసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్‌క్ర‌మ్ ఔటైన తీరుపై ప్ర‌స్తుతం పెద్ద ఎత్తున చ‌ర్చ న‌డుస్తోంది. మార్‌క్ర‌మ్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను కివీస్ ఆట‌గాడు డారిల్ మిచెల్ లాంగాన్‌లో అందుకున్నాడు. అయితే.. రిప్లేలో బంతి నేల‌ను తాకిన‌ట్లుగా క‌నిపించిన‌ప్ప‌టికి కూడా థ‌ర్డ్ అంపైర్ ఔట్ ఇవ్వ‌డం దుమారాన్ని రేపుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. కొంద‌రు అది ఔట్ అని అంటుంటే మ‌రికొంద‌రు మాత్రం నాటౌట్ అని అంటున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News