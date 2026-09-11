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Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 11, 2026, 06:26 PM

Sadiq Khan Case Update: కాకినాడకు చెందిన పంచాయతీరాజ్ ఏఈ నూకరాజు అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డిని చంపడానికి ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లలో విషం కలిపి ఇచ్చానని, అనంతరం సైనైడ్ పంపించడంతోనే అతడు చనిపోయాడని నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్ పోలీసుల విచారణలో ఒప్పుకున్నాడు. సర్పవరం పోలీసులు మూడు రోజుల విచారణలో సాంకేతిక ఆధారాలు, సైనైడ్ విక్రేతల సాక్ష్యాలను చూపించడంతో సాధిక్ నిజం అంగీకరించాడు. జగదీశ్వరరెడ్డి భార్య సౌజన్యను వివాహం చేసుకుంటే దాదాపు రూ.25 కోట్ల విలువైన ఆస్తి దక్కుతుందనే దురాశతోనే ఈ హత్యకు ఒడిగట్టినట్లు తెలిపాడు. పోలీసులు సాధిక్ వాడిన విష పదార్థ నమూనాలను సీజ్ చేశారు.

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