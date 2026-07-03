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Published: Jul 03, 2026, 05:20 PM|Updated: Jul 03, 2026, 05:26 PM

sai krishna custodial death case: ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే సాయి కృష్ణ కస్టోడియల్ మరణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన సీఐ నాగరాజును విచారణ జరపాలని  కోర్డు సూచించింది. సీఐ నాగరాజు ప్రస్తుతం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు కేసు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించింది. రౌడీ షీటర్ కాకపోయినప్పటికీ సాయి కృష్ణ మిస్సింగ్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత అది కస్టోడియల్ డెత్ అనే కోణంలో ఆరోపణలు రావడంతో ఆయనను అరెస్ట్ చేసి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్‌కు పంపించారు. ఈ నేపథ్యంలో, నాగరాజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోర్టు జడ్జికి తన వాదన వినిపించారు. తనకు ఈ హత్యతో

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