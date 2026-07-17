Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /కొనసాగుతున్న సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ కల్మా వివాదం.. హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం..

Published: Jul 17, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:38 AM

Success School Kalma Row: సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ కల్మా వివాదం కంటిన్యూ అవుతోంది. సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ హోమ్‌వర్క్ డైరీలో కల్మా చదువుకుని రావాలని...రాసి పంపించారు టీచర్. బాలుడి ఇంట్లో డైరీని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మతపరమైన అంశానికి సంబంధించిన హోమ్‌వర్క్ ఇవ్వడం తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ విషయంపై  హిందూ సంఘాలు, బీజేపీ నేతలు ఆందోళన నిర్వహించారు. దీంతో పాఠశాల తీరుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. స్కూల్ తీరుపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు ఫైల్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 

Recommended Videos

NEET UG రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలు విడుదల.. తెలుగు విద్యార్థికి ఆల్ ఇండియా 13వ ర్యాంక్!
01:40
ఏపీలో మళ్లీ కరోనా కలకలం.. నలుగురు మృతి, ఆ జిల్లాల్లో కొత్త కోవిడ్ కేసులు!
01:46
తిరుమలలో శ్రీవారి ఆణివార ఆస్థాన వేడుకలు.. పుష్పపల్లకీ సేవ, ఆ రోజు ఆర్జిత సేవలు రద్దు!
00:56
అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నన్ను ఓడించేందుకు డ్రాగన్‌ కుట్ర: ట్రంప్‌ సంచలన ఆరోపణలు..
00:59
కొనసాగుతున్న సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ కల్మా వివాదం.. హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం..
01:29
రేషన్ కార్డుదారులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో ‘స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు’ సిద్ధం!
01:38
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ, ఇతర ప్రముఖులు
05:11
లిఫ్ట్‌లో ఘోరంగా కొట్టుకున్నారు.. వీడియో వైరల్
04:39
వాన దేవుడా కరుణించు.. కప్పతల్లి ఆటలు చూశారా..!
01:27
తిరుమలలో చరిత్రలోనే కనివినీ ఎరుగని విరాళాల వరద.. కొత్త నిబంధనల అమల్లోకి ముందే రికార్డు!
01:53
ముద్రగడ కూతురి ప్రేమపై లేఖలో షాకింగ్ నిజాలు.. కాపుల ఐక్యతపై కేఏ పాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు!
02:22
నందకిషోర్ గోయెంకాకు నివాళులర్పించిన రామ్‌దేవ్‌ బాబా
05:49

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాహు కేతువుల మాయాజాలం.. జూలై 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం.. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం!
Rahu Ketu18 min ago
2
Murshidabad Train Accident1 hr ago
3
government school enrollment drop1 hr ago
4
indias first hydrogen train launch1 hr ago
5
Korutla News2 hrs ago