/కొనసాగుతున్న సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ కల్మా వివాదం.. హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం..

Success School Kalma Row: సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్ కల్మా వివాదం కంటిన్యూ అవుతోంది. సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ హోమ్వర్క్ డైరీలో కల్మా చదువుకుని రావాలని...రాసి పంపించారు టీచర్. బాలుడి ఇంట్లో డైరీని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో మతపరమైన అంశానికి సంబంధించిన హోమ్వర్క్ ఇవ్వడం తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ విషయంపై హిందూ సంఘాలు, బీజేపీ నేతలు ఆందోళన నిర్వహించారు. దీంతో పాఠశాల తీరుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. స్కూల్ తీరుపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు ఫైల్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.