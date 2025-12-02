English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Samanth-Raj Wedding: రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో కొత్త ప్రయాణం

Samanth-Raj Wedding: రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో కొత్త ప్రయాణం

Samantha Marriage: కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఎట్టకేలకు.. పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. కోయంబత్తూర్ లోని ఇషా యోగ సెంటర్ లో ఉన్న భైరవి ఆలయంలో వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. ఇక పెళ్లి ఫొటోలను సమంత సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారాయి. సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కొంత కాలంగా రిలేషన్ లో ఉన్నారు. నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత సమంత రాజ్ తో ప్రేమలో పడింది. అయితే తమ రిలేషన్ గురించి సమంత ఎప్పుడూ ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. ఇక ఈరోజు సమంత, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకొని.. అఫీషియల్ గా దంపతులు అయ్యారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News