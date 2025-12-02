Samantha Raj Marriage: హీరోయిన్ సమంత - రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి వీడియో వచ్చేసింది!

Samantha Raj Marriage Video: హీరోయిన్ సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కోయంబత్తూరు ఇషా ఫౌండేషన్లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సమంత తన సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్టు చేయగా.. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Samantha Raj Marriage Video: హీరోయిన్ సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కోయంబత్తూరు ఇషా ఫౌండేషన్లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో వీరిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సమంత తన సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్టు చేయగా.. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.