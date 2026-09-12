/Sandeepa Virk Jail: 30 సార్లు నగ్నంగా నిలబెట్టారు తీహార్ జైలులో తీవ్ర అవమానంపై హీరోయిన్ ఆవేదన!

Sandeepa Virk Jail Experience News: మనీలాండరింగ్ కేసులో ఢిల్లీలోని తీహార్ జైలులో నాలుగున్నర నెలల పాటు ఖైదీగా ఉన్న సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, నటి సందీపా విర్క్ ఇటీవల ఒక వైరల్ పాడ్కాస్ట్లో జైలు లోపలి భయానక పరిస్థితులను వివరంగా బయటపెట్టారు. ఆ సమయ జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ తనను ఎంతగానో భావోద్వేగానికి గురిచేస్తున్నాయని ఆమె చెప్పారు. నాలుగున్నర నెలల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించిన సమయంలో, రోజుకు మూడు సార్లు చొప్పున మొత్తం 30 సార్లు బట్టలు విప్పించి తనిఖీలు చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భద్రతా తనిఖీల పేరుతో అవమానకరమైన రీతిలో వ్యవహరించారని, అధ్వాన్నమైన వసతులు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి కారణంగా ఒకానొక దశలో ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కూడా వచ్చాయని ఒక