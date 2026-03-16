Vaibhav Sooryavanshi: తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో బౌలర్స్కి చుక్కలు చూపిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇటీవల జరిగిన U-19 ప్రపంచ కప్లో తన మార్క్ బ్యాటింగ్తో భారత్ కప్ గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇకపోతే తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సంజు శాంసన్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నాడు. ఐపీఎల్ అరంగేట్రానికి ముందు రాహుల్ ద్రావిడ్తో జరిగిన సంభాషణను గుర్తు చేశాడు. మ్యాచ్కు ముందు రాహుల్ వైభవ్ని గదికి పిలిచి ఈరోజు నీ గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి అని అడగగా.. “సర్.. ఏం ప్రత్యేక ప్లాన్ లేదు. నా ఆటనే ఆడతానని.. మొదటి బంతి నా జోన్లో వస్తే గాల్లోకి పంపేస్తానని చెప్పాడని.. చివరకు అదే చేసి చూపించాడన్నాడు. ఆ మాటలు చెప్పినట్టుగానే వైభవ్ గ్రౌండ్లో ఆడాడని.. అతను క్రికెట్ ఆడుతున్న విధానం “ఒక వీడియో గేమ్” లాగా ఉంటుందని సంజు శాంసన్ అన్నాడు.