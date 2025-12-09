Anirudh Slams BRS: బీఆర్ఎస్ తరఫున ప్రచారం చేస్తున్న సర్పంచ్ కేసీఆర్ ఫోటో లేకుండానే ప్రచారం చేస్తున్నారని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. మహబూబ్ నగర్ రాజాపూర్ రంగారెడ్డి గ్రామంలో ప్రచారం చేసిన ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ ఎమ్మెల్యేలు గుండాలే అని ఆరోపించారు
Anirudh Slams BRS: తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు కేసీఆర్ చిత్ర పటం లేకుండా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా రాజాపూర్ మండలం రంగారెడ్డి గూడ గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే అనిరుద్రెడ్డి ప్రచారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థులు కొందరు గుండాలే అని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులే గెలుస్తారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అప్పుడే నిధులు ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందన్నారు.