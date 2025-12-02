Sarpanch Elections: పంచాయతీ పోరులో చిత్ర విచిత్రాలు.. దేవుళ్ల ముందు అభ్యర్థులచే ప్రమాణం

Candidates Taking Oath at Temple: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో చిత్ర విచిత్రాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అభ్యర్థుల మీద నమ్మకం లేక ఏకంగా దేవుళ్ల ముందు అభ్యర్థులచే ప్రమాణాలు చేయిస్తున్నారు. అచ్చంపేట మండలం సిద్దాపూర్ గ్రామంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు కలిసి సర్పంచి అభ్యర్థి సభావత్ రాఘవులుతో పాటు వార్డు మెంబర్లుగా పోటీలో ఉండే పార్టీ అభ్యర్థులను ఏకగ్రీవం చేస్తున్నామని వారిచే గ్రామంలోని ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ముందు ప్రమాణం చేయించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.