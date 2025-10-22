English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో సీతక్క ప్రచారం.. నవిన్‌ యాదవ్‌కు మద్ధతు..

Seethakka In Jubilee Hills: జూబ్లీ హిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా మంత్రి సీతక్క నవీన్‌ యాదవ్‌ను గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. లోకల్‌ నాయకుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాడు. కాబట్టి ఆయన్ని గెలిపించాలని ఆమె ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇంటింటి ప్రచారం చేశారు.

  • Oct 22, 2025, 04:47 PM IST

Seethakka In Jubilee Hills: ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే నాయకుడినే గెలిపించాలని మంత్రి సీతక్క ప్రజలకు పిలుపు ఇచ్చారు.  బోరబండ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆమె ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.  కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజలకు అభ్యర్థించారు. సమగ్ర అభివృద్ధి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంతోనే జరుగుతుందని అన్నారు.

