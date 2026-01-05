Cold Wave: చలి 2.0.. రాబోయే వారం రోజులు చుక్కలే..!

Cold Waves Alert: రానున్న వారం రోజుల్లో చలితీవ్రత మరింత పెరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. చలికాలం 2.0 కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. డిసెంబర్ నెలలో ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. అయితే, రానున్న రోజుల్లో కూడా చలి ఎక్కువగా ఉండనుంది.
