Cold Wave: చలి 2.0.. రాబోయే వారం రోజులు చుక్కలే..!

Cold Waves Alert: రానున్న వారం రోజుల్లో చలితీవ్రత మరింత పెరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. చలికాలం 2.0 కూడా స్టార్ట్‌ అయిపోయింది. డిసెంబర్‌ నెలలో ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. అయితే, రానున్న రోజుల్లో కూడా చలి ఎక్కువగా ఉండనుంది.

  • Jan 5, 2026, 11:45 AM IST

Cold Waves Alert: రాబోయే వారంలో రోజుల్లో పగటి పూట ఉష్ణోగ్రత కూడా దారుణంగా పడిపోనుంది. చలికాలం 2.0 విరుచుకుపడనుంది. వారం రోజులుగా కాస్త చలి తగ్గినట్లు అనిపించినా రాబోయే వారం రోజులు చుక్కలు చూపించనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. డిసెంబర్‌లో రికార్డులు సృష్టించిన టెంపరేచర్స్‌ మరోసారి వాటిని తిరగరాసే అవకాశాలున్నాయి. వృద్ధులు, గర్భిణులు, పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. అంతేకాదు వాహనదారులు కూడా అలెర్ట్‌గా ఉండాలని సూచించారు.

