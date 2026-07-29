/వామ్మో.. ములుగు జిల్లాలో విరుచుకుపడ్డ రాక్షస సుడిగాలి, నేలమట్టమైన చెట్లు.. పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు!

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Published: Jul 29, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 29, 2026, 03:07 PM

వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. గత రాత్రి నుంచి వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, ఉపలపల్లి, ములుగు మహబూబ్ నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నడూ లేనంత వర్షపాతం ఈరోజు నమోదవుతోందని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా వరంగల్ పరిధిలోని పర్వతగిరి, రాయపర్తి మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు మైపాల్ జిల్లా పరిధిలోని కొత్తగూడ, గార్ల, బయ్యారం ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ములుగు జిల్లాలో చూస్తే, మంగపేట, ఏడుటూరు, నాగరం ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి; అక్కడ దాదాపు 98 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. దీనివల్ల అక్కడి వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల

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