/హైదరాబాద్ వాసులకు తీవ్ర హెచ్చరిక.. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దు..!

భారీ వర్షంతో పాటు వీచిన ఈదురు గాలుల వల్ల నగరంలోని పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. చెట్ల కొమ్మలు విరిగి రోడ్లపై పడటంతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైడ్రా, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, GHMC మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. నీరు నిలిచిన చోట డ్రైనేజీలను శుభ్రం చేస్తూ ట్రాఫిక్ను నియంత్రించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. మరో రెండు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ సీజన్లో