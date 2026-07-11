Shabad 6 Murder Case: షాబాద్ మండలం లోకల్ షాబాద్ గ్రామంలో మరియు అక్కడి నుండి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దేవులగూడ నాగరికంట గ్రామంలో.. ఈ రెండు ప్రదేశాలలో ముగ్గురు చొప్పున మొత్తం ఆరుగురు హత్యకు గురయ్యారు. ముద్దాయి పేరు భగవతి రాజ్కుమార్ (35), వృత్తిరీత్యా రైతు. గతంలో మే 16న అతనిపై ఒక పోక్సో కేసు నమోదైంది. ప్రస్తుతం ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినందుకు సెక్షన్ 11, 12,సెక్షన్ 78 కింద కేసు నమోదైంది. ఆ కేసులో అతను బెయిల్ పొంది గత రెండు నెలలుగా దేవులగూడ నాగరికంట గ్రామంలో తన భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్నాడు. బాధితురాలైన బాలిక కుటుంబం షాబాద్లో నివసిస్తోంది. ఆమెకు