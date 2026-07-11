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Published: Jul 11, 2026, 07:20 PM|Updated: Jul 11, 2026, 07:30 PM

Shabad Six Murder Case: రాజ్‌కుమార్ గతంలో భూవివాదాలకు సంబంధించి కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. భూమి వ్యవహారాల్లో పలువురిని వేధింపులకు గురిచేసిన కేసుతో పాటు, ఒక మైనర్ బాలికకు సంబంధించి పోక్సో కేసు కూడా నమోదైందని పోలీసులు తెలిపారు. అతనికి బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ అలవాట్లు ఉన్నాయనే కోణంలో కూడా విచారణ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి షాబాద్ రోడ్డుపై ఆందోళన చేస్తున్న బాధితుల వద్దకు చేరుకున్నారు. ఉదయం నుండి పోలీసులు అందరినీ శాంతింపజేసి, రోడ్లపై ఆందోళన చేయకుండా అరికట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గ్రామస్తులు, బాధిత కుటుంబ సభ్యులందరూ రోడ్లపైకి వచ్చి, తప్పించుకుని తిరుగుతున్న నిందితుడు రాజ్‌కుమార్ ను త్వరగా పట్టుకుని తమకు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బెంగళూరు -

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షాబాద్ 6 హత్యల కేసు కలకలం.. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట నిరసన, రాజ్‌కుమార్ కోసం జల్లెడ
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